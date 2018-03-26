Новгородец увидел «оборотней», застрелил полицейского и умер

Пьяный житель деревни Назарьино в Новгородской области ранил полицейского, после чего был застрелен в ходе штурма. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

По версии следствия, накануне, 25 марта, мужчина 1955 года рождения позвонил в полицию и заявил, что «его дом окружили оборотни». Когда к нему на вызов приехали двое полицейских, он открыл по ним огонь из охотничьего ружья и ранил одного из правоохранителей в голову. После этого пенсионер забаррикадировался в доме, угрожал силовикам, не отвечал на вопросы и не выдвигал требований. В ходе штурма сотрудники СОБРа ранили мужчину в шею и руку.

Обоих раненых госпитализировали. Состояние полицейского было тяжелым, нападавшего — «не критическое». Утром в понедельник, 26 марта, они скончались. «В шесть утра скончался участковый, а чуть позже и подозреваемый. Причины его смерти будут установлены позже, будет проведена судебная медицинская экспертиза», — сказали ТАСС в региональном управлении СК.

По факту случившегося возбуждено дело по статьям 30 УК («Покушение на преступление») и 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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