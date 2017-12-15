Россиянам посоветовали не совмещать алкоголь и оружие

Владельцам оружия в новогодние праздники следует «сочетать меру выпитого» и ответственность, которая на них лежит, сказал руководитель управления госконтроля Росгвардии Леонид Веденов. Его слова передает «Интерфакс».

«Народ мы горячий, Новый год всегда отмечаем, как положено, весело, в компаниях. К сожалению, печальный опыт, в том числе этого года, показывает, что излишнее восприятие напитков приводит к трагическим последствиям», — пояснил Веденев.

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Он призвал быть особенно внимательными россиян с детьми. «Пока родители где-то отдыхают, дети до оружия добираются, и на сегодняшний день мы имеем многочисленные случаи травмирования детей вплоть до летального исхода», — отметил руководитель управления.

Как пример последствий употребления алкоголя гражданами, у которых есть оружие, Веденев привел случай в Тверской области, где летом 2017 года 45-летний Сергей Егоров застрелил девять человек. Его приговорили к пожизненному заключению.

По данным следствия, в июне знакомый Егорова позвал его к себе на садовый участок, где были жена хозяина и другие гости. После употребления спиртных напитков у мужчины возник конфликт с другими приглашенными, он вернулся домой, взял карабин «Сайга», вернулся и потребовал извинений. Не получив их, он начал стрелять по людям.

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