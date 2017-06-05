Суд арестовал тверского стрелка

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девяти человек в Тверской области Сергея Егорова. Сам он на допросе признался следователям, что хотел только напугать обидчиков. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СКР). Егорову назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

К настоящему моменту криминалистами завершен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый, свидетели и очевидцы произошедшего.

Как установили следователи, Егоров 3 июня по приглашению своего знакомого пришел к нему на садовый участок, где находились супруга хозяина дома и его гости. В ходе совместного застолья и распития алкогольных напитков между подозреваемым и некоторыми гостями возникла ссора.

Материалы по теме Девять жизней За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью

«В дальнейшем мужчины вытолкали подозреваемого с территории садового участка, угрожая расправой, если тот еще раз покажется им на глаза. Стремясь напугать обидчиков, подозреваемый вернулся к себе домой, взял карабин "Сайга" и патроны к нему, после чего пришел на садовый участок своего знакомого и потребовал от обидчиков извинений», — говорится в сообщении СКР.

Но извинений Егоров не получил и открыл стрельбу в сторону присутствующих на садовом участке лиц.

Восемь человек он застрелил на месте. Еще одну участницу застолья он пытался заставить копать могилу, но та отказалась, после чего также была убита. Жертвами стали четыре женщины и пять мужчин.

Одной женщине из находившихся за столом удалось выжить. Она спряталась под одеяло на втором этаже дома и вызвала оттуда полицию, которая задержала Егорова.