Силовые структуры
 

Тверской стрелок попросил заменить ему пожизненный срок на 25 лет колонии

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Сергей Егоров
Сергей Егоров

Тверской стрелок Сергей Егоров обжаловал приговор за убийство девяти человек, попросив заменить ему пожизненный срок на 25 лет. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил РИА Новости представитель Тверского областного суда.

«Сегодня от Егорова поступила апелляционная жалоба, в которой он просит изменить ему приговор. Он написал так: "Прошу изменить приговор Тверского областного суда с пожизненного лишения свободы на реальный максимальный срок"», — сказала собеседница агентства.

Согласно российскому законодательству «максимальный реальный срок» составляет 25 лет. Адвокат Тимофей Щербаков отказался от комментариев.

Тверской областной суд 12 сентября приговорил Егорова к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве девяти дачников в поселке Редкино. 3 июня он распивал спиртное в компании, в ходе застолья произошел конфликт. Обиженный Егоров ушел за своим охотничьим карабином, а затем вернулся и расстрелял собутыльников.

«Последний раз хочу сказать: простите», — сказал подсудимый в своем последнем слове. На пожизненном срок для стрелка настаивала прокуратура.

5 сентября обвиняемый также выражал раскаяние за совершенное им преступление. «Хочу сказать, что такой мрази и твари прощения нет, но я прошу прощения. Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», — заявил Егоров.

Его арестовали 5 июня. Психиатры признали его вменяемым. Сам мужчина, по словам адвоката, смутно помнит, что произошло, поскольку выпил в тот вечер почти два литра водки.

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