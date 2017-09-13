Настрелял на пожизненное

Тверской областной суд вынес приговор по резонансному делу 45-летнего москвича Сергея Егорова, который 3 июня расстрелял девять дачников после совместного распития спиртного на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Егорова приговорили к пожизненному лишению свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, а потом — колония строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить родственникам убитых около 10,5 миллионов рублей компенсации морального вреда. Подробности выясняла «Лента.ру».

Непрощенный

Прежде чем в Тверском областном суде был оглашен приговор, убийца девятерых дачников выступил с последним словом.

«Последний раз хочу сказать: простите», — обратился подсудимый к родственникам погибших. Он уверяет, что «не хотел убивать, хотел просто напугать».

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Судья также зачитала отрывки из его показаний: «Производя выстрелы, не целился. Сжигать трупы не хотел, почему выстрелы получились в голову, не помнит».

Это не первое раскаяние убийцы. «Хочу сказать, что такой мрази и твари прощения нет, но я прошу прощения. Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», — говорил Егоров в Тверском областном суде 5 сентября. Впрочем, кается он лишь на последних заседаниях — до этого убийца девяти человек вел себя куда более вызывающе.

«Бред» свидетелей

На втором заседании, которое состоялось 30 августа, подсудимый резко отозвался о показаниях одного из свидетелей, назвав их «бредом». О том, что предшествовало массовому убийству 3 июня, в суде рассказал Алексей Весков. По его словам, накануне бойни Сергей Егоров пришел поздно вечером на дачу якобы для проверки счетчиков.

«Шел разговор о том, кто где служил. Егоров сказал, что служил в ВДВ, но не смог назвать часть», — сообщил Весков. После этого один из участников спора отвел его в сторону и «велел там больше не появляться».

«Я никогда не хвастался, что служил в ВДВ. Это полный бред. Я служил в Германии и никогда в жизни я не говорил, что был вэдэвэшником или спецназовцем. Это их сказки, которые они придумали не знаю зачем… Никакие счетчики по ночам я проверять не ходил. Я проверял счетчики с разрешения председателя (дачного кооператива). Она ходила со мной и лично просила открывать двери для проверки», — возражал Вескову Егоров.

Тверской стрелок до конца пытался бравировать некой службой, очевидно, связанной с силовыми структурами. Однако в МВД практически сразу после устроенной Егоровым бойни открестились от него.

«Никто он — ни пограничник, ни вэдэвэшник, это я вам на 300 процентов могу сказать», — заявлял тогда официальный представитель управления МВД России по Тверской области Вадим Левшин.

На том же заседании родственники девяти дачников (всего семь человек), убитых тверским стрелком, подали против него иски о возмещении им морального вреда на общую сумму в девять миллионов рублей.

«Судебная коллегия полагает необходимым приобщить к материалам гражданские иски и рассмотреть вместе с материалами уголовного дела», — сказала тогда судья Елена Мордвинкина.

Следствие в рекордные сроки

Дело тверского стрелка сотрудники Следственного комитета России (СКР) расследовали в рекордные сроки: менее чем за два месяца. Уже 26 июля стало известно о завершении расследования, а материалы были направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего суда.

«Вина Егорова подтверждается показаниями очевидцев и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинских, баллистических, химических, генетических экспертиз, а также признательными показаниями самого обвиняемого», — отмечали в СКР. Причем эксперты признали Егорова вменяемым.

Обвинение тверскому стрелку было предъявлено 7 июня — спустя четыре дня после бойни. Ему вменили пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Убойное оправдание

Сразу после кровавой расправы над дачниками стало понятно, что на снисхождение ему рассчитывать не приходится. Более того, нашлись отягчающие обстоятельства, о которых 6 июня заявила адвокат Егорова Екатерина Степанова. Как выяснилось, убийца перед расправой выпил почти два литра водки.

Алкоголь, скорее всего, был поддельным и смешан с пивом, отметила юрист. «Другие тоже пили не меньше, так что там вообще вряд ли кто понимал, что происходит», — добавила она.

Сам Егоров, по словам Степановой, смутно помнил, что произошло, и, будучи помещен под арест, находился в подавленном состоянии. Арестован он был 5 июня — два дня спустя после массового убийства.

Тогда же, 5 июня, сообщили, кого именно лишил жизни тверской стрелок: в числе его жертв оказалась пожилая женщина. Об этом СМИ рассказала председатель садового товарищества Марина Лобанова.

«Я знаю, что среди погибших — 92-летняя бабушка хозяина дачи Вячеслава Соловьева, а также сам Соловьев. И их друзья, муж и жена Смирновы», — перечисляла она. Лобанова также отметила, что раньше видела Егорова в их товариществе. «Ничего подозрительного не замечала», — сказала она.

По словам официального представителя регионального управления МВД Вадима Левшина, жертв могло быть больше: одна женщина выжила только потому, что спряталась под одеялом.

Хронология расправы

О том, что произошло в поселке Редкино в роковую июньскую ночь, сегодня можно говорить с большой долей уверенности. Дачники отдыхали — и во время застолья между выпивавшими завязался спор о службе в армии. Сергей Егоров начал рассказывать, что он служил в ВДВ. Участники застолья заявили, что не верят ему, из-за чего он вспылил и уехал.

Через некоторое время Егоров вернулся с карабином «Сайга», бросил фразу «Сейчас я вам покажу, как я умею стрелять» и начал методично и метко расстреливать тех, с кем сидел за столом. Дачники бросились врассыпную, но стрелок настиг почти всех. Целился в голову и нажимал на спусковой крючок. Один из погибших пытался спрятаться в деревянном туалете рядом с избой, но тщетно.

Посчастливилось лишь гражданской жене Соловьева, успевшей забежать во время суматохи на второй этаж дома и забраться под одеяло. Оттуда она и вызвала полицейских.

Первыми к месту трагедии подоспели инспектор подразделения ДПС и участковый. Подозреваемый методично складывал тела своих жертв в ряд. Полицейские улучили момент, когда он отложил карабин, чтобы притащить очередной труп, и схватили его. Сопротивления Егоров не оказал.