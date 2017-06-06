Тверской стрелок перед расправой выпил два литра водки

Москвич Сергей Егоров, расстрелявший девять человек в тверском поселке Редкино, во время застолья, которое предшествовало расправе, выпил почти два литра водки. Об этом RT рассказала его адвокат Екатерина Степанова.

Алкоголь, скорее всего, был поддельным и смешан с пивом, отметила юрист. «Другие тоже пили не меньше, так что там вообще вряд ли кто понимал, что происходит», — добавила она.

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Сам Егоров, по словам Степановой, смутно помнит, что произошло. Сейчас мужчина, содержащийся под арестом, находится в подавленном состоянии.

Поводом для расправы, как писало издание kp.ru, стал спор о службе в армии. Собутыльники якобы не поверили воспоминаниям Егорова о службе в ВДВ, из-за чего тот вспылил, уехал и вернулся уже с оружием в руках, после чего начал убивать обидчиков и свидетелей. Его адвокат рассказала, что мужчина действительно не служил в десантных войсках, но проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны в Германии (группировка советских, а позднее российских сил размещалась там до осени 1994 года). В то же время в управлении МВД по Тверской области заявляли, что Егоров в действительности нигде не служил.

Массовое убийство было совершено ночью 4 июня. Жертвами стали девять человек, в том числе 92-летняя женщина. Обстоятельства преступления устанавливаются.