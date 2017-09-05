Тверской стрелок раскаялся и согласился на смертную казнь

Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в дачном кооперативе в Тверской области, раскаялся и попросил прощения за содеянное. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Хочу сказать, что такой мрази и твари прощения нет, но я прошу прощения. Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», — заявил мужчина в ходе заседания в Тверском областном суде.

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Ранее Егоров отказывался от показаний, однако 30 августа на процессе назвал бредом слова одного из свидетелей.

По данным следствия, 3 июня Егоров распивал спиртное в компании дачников. Между обвиняемым и другими участниками застолья произошел конфликт, после которого обидевшийся мужчина ушел за своим охотничьим карабином. Вернувшись, он расстрелял девять человек. Егорова арестовали 5 июня. Он сознался в убийствах. Психиатры признали стрелка вменяемым. Сам мужчина, по словам адвоката, смутно помнит, что произошло, поскольку выпил в тот вечер почти два литра водки.