Тверской стрелок на суде назвал бредом показания свидетеля по делу об убийствах

На процессе в Тверском областном суде обвиняемый в убийстве девяти дачников в поселке Редкино Сергей Егоров, ранее отказавшийся от дачи показаний, на второй день слушаний назвал бредом показания одного из свидетелей, передает РИА Новости в среду, 30 августа.

О событиях, предшествовавших массовому убийству 3 июня, рассказал в суде Алексей Весков. По его словам, подсудимый пришел поздно вечером на дачу, якобы для проверки счетчиков.

«Шел разговор о том, кто где служил. Егоров сказал, что служил в ВДВ, но не смог назвать часть», — сказал свидетель. После этого, по его словам, один из участников спора отвел мужчину в сторону и «велел там больше не появляться».

«Я никогда не хвастался, что служил в ВДВ. Это полный бред. Я служил в Германии и никогда в жизни я не говорил, что был вэдэвэшником или спецназовцем. Это их сказки, которые они придумали, не знаю зачем… Никакие счетчики по ночам я проверять не ходил. Я проверял счетчики с разрешения председателя (дачного кооператива). Она ходила со мной и лично просила открывать двери для проверки», — заявил подсудимый.

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По данным следствия, 3 июня Егоров распивал спиртное в компании дачников. В ходе застолья между обвиняемым и другими участниками застолья произошел конфликт, после которого обидевшийся Егоров ушел за своим охотничьим карабином. Вернувшись, он расстрелял девять человек.

Егорова арестовали 5 июня. Он сознался в убийствах. Психиатры признали стрелка вменяемым. Адвокат обвиняемого сообщила, что Егоров выпил в тот вечер почти два литра водки.