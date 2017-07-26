Завершено расследование дела убившего девять дачников тверского стрелка

Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу в отношении жителя Москвы Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девяти человек в поселке Редкино Тверской области 3 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего начнется судебный процесс над мужчиной.

По версии следствия, 3 июня Егоров отдыхал в компании дачников. Во время совместного распития алкогольных напитков он поссорился с участниками застолья. Обидевшись на собутыльников, мужчина взял из дома охотничье самозарядное ружье и расстрелял девять человек.

«Вина Егорова подтверждается показаниями очевидцев и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинских, баллистических, химических, генетических экспертиз, а также признательными показаниями самого обвиняемого», — говорится в сообщении СК. Эксперты признали Егорова вменяемым.

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6 июня его адвокат Екатерина Степанова сообщила, что мужчина перед расправой выпил почти два литра водки. По ее мнению, алкоголь, скорее всего, был поддельным и смешан с пивом. «Другие тоже пили не меньше, так что там вообще вряд ли кто понимал, что происходит», — добавила она.

Егорова арестовали 5 июня.

Конфликт произошел якобы из-за того, что присутствовавшие во время застолья не поверили воспоминаниям Егорова о службе в ВДВ. Его адвокат пояснила, что он действительно не служил в десантных войсках, но проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны в Германии (группировка советских, а позднее российских сил размещалась там до осени 1994 года). Сам Егоров, по словам адвоката, смутно помнит, что произошло.