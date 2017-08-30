Родные убитых тверским стрелком потребовали с него девять миллионов рублей

Родственники девятерых дачников, в убийстве которых обвиняется москвич Сергей Егоров, подали к нему иски о возмещении им морального вреда на общую сумму в девять миллионов рублей, передает РИА Новости.

«Судебная коллегия полагает необходимым приобщить к материалам гражданские иски и рассмотреть вместе с материалами уголовного дела», — сказала судья Елена Мордвинкина на процессе в Тверском областном суде.

Иски подали семь человек.

Ранее 30 августа Егоров, ранее отказавшийся от дачи показаний, на второй день слушаний назвал бредом показания одного из свидетелей. «Шел разговор о том, кто где служил. Егоров сказал, что служил в ВДВ, но не смог назвать часть», — сказал очевидец. После этого, по его словам, один из участников спора отвел мужчину в сторону и «велел там больше не появляться».

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«Я никогда не хвастался, что служил в ВДВ. Это полный бред. Я служил в Германии и никогда в жизни я не говорил, что был вэдэвэшником или спецназовцем. Это их сказки, которые они придумали, не знаю зачем», — прокомментировал слова свидетеля подсудимый.

По версии следствия, 3 июня пьяная ссора Егорова с дачниками началась именно с вопроса о месте службы. В результате мужчина взял из дома охотничий карабин и застрелил девятерых человек.

Стрелка арестовали 5 июня. Он сознался в убийствах. Психиатры признали Егорова вменяемым. Адвокат обвиняемого сообщила, что ее подзащитный выпил в тот вечер почти два литра водки.