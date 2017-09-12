Тверской стрелок в последнем слове попросил прощение за убийство 9 человек

На процессе в Тверском областном суде москвич Сергей Егоров попросил прощение за убийство девяти дачников в поселке Редкино, передает РИА Новости.

«Последний раз хочу сказать: простите», — сказал подсудимый в своем последнем слове. Гособвинение просит приговорить Егорова к пожизненному лишению свободы.

5 сентября обвиняемый выразил раскаяние за совершенное им преступление. «Хочу сказать, что такой мрази и твари прощения нет, но я прошу прощения. Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», — заявил Егоров.

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По данным следствия, 3 июня обвиняемый распивал спиртное в компании дачников. Между ним и другими участниками застолья произошел конфликт, после которого обидевшийся мужчина ушел за своим охотничьим карабином. Вернувшись, он расстрелял девять человек.

Егорова арестовали 5 июня. Психиатры признали его вменяемым. Сам мужчина, по словам адвоката, смутно помнит, что произошло, поскольку выпил в тот вечер почти два литра водки.