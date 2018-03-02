Сотрудник Росгвардии застрелил ранившего его пенсионера

В Алтайском крае сотрудник Росгвардии застрелил пенсионера после того, как тот напал на него с огнестрельным оружием и ножом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел 1 марта в селе Баево Баевского района. Инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии пришел домой к пожилому местному жителю, чтобы исполнить судебное постановление и конфисковать у него незаконно хранящееся огнестрельное оружие. В ответ пенсионер напал на него с ножом, а затем прострелил ему ногу. После этого сотрудник Росгвардии применил табельное оружие. 65-летний мужчина скончался на месте.

«По предварительным данным, инцидент произошел вследствие самообороны», — говорится в сообщении СК. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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