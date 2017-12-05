Подозреваемый в убийстве росгвардейца армавирский стрелок задержан

Мужчина, подозреваемый в убийстве офицера Росгвардии в ресторане города Армавира, задержан. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Отмечается, что подозреваемый скрывался в одном из населенных пунктов неподалеку от Армавира. Задержание проходило силами МВД при поддержке сотрудников Росгвардии. В данный момент злоумышленник доставлен в городской отдел полиции.

Перестрелка в армавирском ресторане произошла в ночь на 26 ноября. В заведении произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых был офицер Росгвардии Петр Ломакин. Его приятель Сергей Боровой, начальник охранного агентства, вступил в словесную перепалку с местным криминальным авторитетом Андреем Сараянцем, а затем достал оружие и выстрелил в него. В ответ на это приятель убитого Мухтар Малсюгенов открыл огонь по самому Боровому и находившемуся рядом с ним Ломакину. Оба скончались в больнице.

Малсюгенову удалось скрыться с места происшествия, вскоре он был объявлен в розыск по подозрению в убийстве.