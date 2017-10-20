Налетчики расстреляли троих мужчин в кафе Армавира

Двое погибли, еще один получил ранения в результате нападения на кафе в городе Армавире (Краснодарский край). Об этом в пятницу, 20 октября, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел накануне вечером. Два налетчика ворвались в неработающее заведение и открыли огонь по потерпевшим.
Один из них, 27-летний мужчина, скончался на месте. Второй, 28 лет, позже умер в отделении реанимации. Старший из компании, 38-летний армавирец, был госпитализирован.
Личности нападавших уже установлены. В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух человек группой лиц»).
«Установлена причастность к совершению данного преступления двух местных жителей 1974 и 1975 годов рождения. Подозреваемые объявлены в розыск», — отметили в пресс-службе ведомства.
16 октября подполковник на пенсии расстрелял уроженца Армении в центре Москвы. Как пояснил сам подозреваемый, причиной убийства стал дорожный конфликт.