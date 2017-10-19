В Долгопрудном нашли труп ростовщика с пулей в голове

Следствие выясняет обстоятельства убийства безработного мужчины, тело которого обнаружили около жилого дома в Долгопрудном (Московская область). Об этом в четверг, 19 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгения Кирюшина.

«Следствием установлено, что 18 октября ночью около одного из домов в городе Долгопрудный обнаружено тело 33-летнего неработающего местного жителя с одним огнестрельным ранением головы», — сказала Кирюшина.

Материалы по теме Механизмы исполнения Из каких «стволов» совершались самые громкие заказные убийства в России

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

«Погибший — ростовщик, дававший деньги в долг. Рядом с его телом обнаружен пистолет ИЖ-71», — отметил источник в правоохранительных органах.

Ранее 19 октября сообщалось, что правоохранительные органы задержали москвича по подозрению в убийстве мужчины, совершенном 16 октября на Новослободской улице в Москве.