Причиной убийства уроженца Армении в центре Москвы стал дорожный конфликт

Правоохранительные органы задержали москвича по подозрению в убийстве мужчины, которое было совершено 16 октября на Новослободской улице в Москве. Об этом в четверг, 19 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«Установлен и задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им является житель столицы 1977 года рождения. В ходе допроса подозреваемый признал вину в полном объеме и пояснил, что совершил указанное преступление из-за дорожного конфликта», — сказала Иванова.

«По предварительным данным, незадолго до убийства подозреваемый управлял "Жигулями", а жертва, 44-летний уроженец Армении, был за рулем Infinity. В районе Лесной улицы задержанный подрезал потерпевшего, после чего их дорожный конфликт продлился до Новослободской улицы, где около 08:30 мск было совершено преступление. В убитого выстрелили как минимум четыре раза», — рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что убийство по почерку похоже на заказное, однако эта версия была опровергнута.

Материалы по теме Механизмы исполнения Из каких «стволов» совершались самые громкие заказные убийства в России

Она отметила, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Ранее по факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).