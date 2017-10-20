Огнестрел везде поспел

Внештатный сотрудник полиции по линии борьбы с экстремизмом в Ростове-на-Дону похитил из камеры хранения оружия 418 пистолетов, карабинов и ружей, а также 17 400 патронов к ним. Список украденного занимает 56 страниц, его стоимость превышает 12 миллионов рублей по ценам черного рынка. По данным следствия, 25-летний молодой человек занимался хищениями в течение семи месяцев. Помимо стволов, изъятых у нарушителей и сданных на хранение, он воровал вещдоки. В деталях резонансного дела разбиралась «Лента.ру».

Водитель для полковника

В 2012 году родной дядя 18-летнего Саши Гулова познакомил его со своим старинным другом, полковником полиции Виталием Гетмановым. Общались изредка, в основном во время семейных торжеств, когда за столом собирались родственники и друзья семьи. В 2014-м Саша Гулов попросил Гетманова помочь с трудоустройством — и тот взял его к себе внештатным сотрудником по линии борьбы с экстремизмом (Гетманов занимал должность заместителя начальника управления «Э» ГУ МВД по Ростовской области). Соответствующий приказ за номером 99 был издан 22 февраля 2014 года.

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В сентябре 2014 года полковника Гетманова назначили начальником территориального отдела полиции №3 по Кировскому району города Ростова-на-Дону. Формально это можно считать даже небольшим понижением: из кресла начальника самостоятельного управления областного главка офицер переехал в кабинет начальника отдела города. Но о таком назначении мечтают многие офицеры органов внутренних дел — не секрет, что руководящая должность «на земле» больше нравится полицейским, чем высокие кабинетные кресла.

При всех преимуществах новой должности Виталия Гетманова было в ней несколько недостатков. И один из них — отсутствие персонального водителя. Поэтому очень скоро после переселения в кабинет отдела полиции №3 полковник пригласил своего бывшего внештатника перейти к нему в отдел, чтобы возить его на личной машине. Ну а заодно прикрепил к группе тылового обеспечения отдела, чтобы в свободное от поездок время было чем заниматься. Коллеги говорят, что Сашу Гулова новый начальник ОМВД представил личному составу старшиной отдела, но сам Гетманов в своих показаниях это категорически отрицает: мол, не было такого, всегда говорил, что он — внештатник. Стоит отметить, что зарплата внештатным сотрудникам полиции не положена.

Тыловой скандал

Группа тылового обеспечения, среди прочего, отвечает за хранение изъятого у граждан оружия и вещественных доказательств по уголовным делам. Практически во всех отделах российской полиции для этого предусмотрены разные сейфы, но в одном помещении — камере хранения оружия. Считается нормой, что вход в эту камеру находится в дежурной части: с одной стороны — табельное оружие сотрудников полиции, с другой — гражданское оружие и вещдоки.

Естественно, доступ в эту камеру открыт далеко не всем. Так, в отделе полиции №3 Ростова-на-Дону таким правом были наделены всего 12 человек: начальник ОМВД, два его заместителя из четырех, четверо оперативных дежурных и четверо помощников дежурных по разбору с задержанными. Кроме того, имели право входить в камеру материально ответственный офицер группы тылового обеспечения, начальник городского управления МВД, его заместители и четыре офицера — но их там никто никогда не видел.

В конце 2015 года крупное ростовское предприятие в связи со сменой собственника проводило инвентаризацию. В ходе сверки основных фондов выяснилось, что три служебных пистолета Иж-71, приобретенные еще в 2003 году для охраны завода, в связи с отсутствием условий хранения были временно переданы в тот самый отдел №3 полиции города Ростова-на-Дону. Бухгалтер направил запрос: на месте ли эти пистолеты? Увы, их не нашли. Бухгалтерия обратились в вышестоящую инстанцию — управление МВД города. Там сразу назначили служебную проверку, и о пропаже трех единиц оружия стало известно уже не только сотрудникам третьего отдела.

Среди тех, кто по долгу службы получил информацию о ЧП, был прокурор района — он занимался ремонтом своей квартиры и, как того требует закон, сдал в полицию на временное хранение свое охотничье, личное и гражданское оружие (травматический пистолет). Охотничьи ружья были на месте, а вот пистолетов нет ни одного — ни «Макарыча», ни «Лидера»… Запахло жареным.

Прижали к стенке

Уже вечером того злополучного дня 1 марта 2016 года, когда обнаружилась пропажа, старший лейтенант Бутырский был вызван в отдел. Ему приказали срочно найти пропавшие стволы. В самом деле, личное оружие надзирающего прокурора — это не какие-то там служебные пистолеты посторонней фабрики. Бутырский работал всю ночь: по журналам учета поступающего оружия он составил список всего того, что должно быть на хранении, и сверял его с реальностью. К 04:00 2 марта тыловик подвел итог: все табельное оружие в наличии (оно хранится в той же камере, но в других сейфах), из изъятого и добровольно сданного пропало 376 единиц хранения, в том числе 118 патронов и 258 ружей, карабинов и пистолетов. (Позже следователи регионального управления Следственного комитета России уточнили: при переучете забыли посчитать 49 стволов, уничтоженных в установленном порядке.)

В пять утра 3 марта оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области задержали старшего лейтенанта Бутырского. И начали опрашивать всех сотрудников отдела. Действительно, по документам единственный, кто прикасался к оружию, был он. Офицер всячески отрицал как свою причастность к хищениям, так и то, что в камеру хранения оружия кто-то входил, кроме него. Но быстро выяснилось: это, мягко говоря, не соответствует истине.

Ростов-на-Дону Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

«На первом опросе Гулов, пытаясь ввести следствие в заблуждение, рассказал, что лично принес Бутырскому пистолет ТТ, а потом из разговора того по телефону понял: оружие было продано. Более того, Бутырский якобы дал ему пять тысяч рублей из своих денег, — рассказал «Ленте.ру» следователь по особо важным делам первого отдела по РОВД (преступления против личности) СУ СКР по Ростовской области, старший лейтенант юстиции Сергей Гордеев. — Показания Гулова вызвали сомнения, да к тому же рано утром в отдел полиции явился гражданин, который сдал незаконно хранившийся газовый пистолет, указав в объяснении, что его ему подарил именно Гулов».

Внештатника вновь вызвали в СКР. На допросе он признался, что взял ствол из камеры хранения оружия, но по документам этот пистолет уничтожен. Причем похитил он его буквально только что, накануне скандала. И Бутырский ничего об этом не знал. Однако уже на следующем допросе, 10 марта, Гулов вдруг заговорил: как оказалось, у него были два знакомых, Александр и Виталий Фроловы, и они покупали оружие у Бутырского. Все похищенное может быть у них.

В погоне за стволами

Следователи быстро установили, что проживающий в соседнем Краснодарском крае Александр Фролов не знаком с Бутырским, а вот с Гуловым дружит более 10 лет. Только за последние полгода они созванивались более трех тысяч раз, буквально по 20 раз в день. Виталий Фролов живет в Республике Адыгея и тоже не знаком с Бутырским — зато с Гуловым они разговаривали по телефону почти каждый день: аппаратура сотовых операторов зарегистрировала больше 1700 соединений за шесть месяцев.

Тут неожиданно пришло спецсообщение из соседнего региона: сотрудниками ГИБДД Краснодарского Края 7 марта в городе Лабинск были задержаны два автомобиля — «Газель» под управлением местного жителя Александра Фролова и Range Rover с номерами Ростовской области. В багажнике джипа обнаружены автомат Калашникова и два полуавтоматических ружья «Сайга-410», внешне не отличимых от автомата Калашникова. А пассажиром в джипе был… начальник УВД по городу Ростов-на-Дону полковник полиции Дмитрий Тарасенко.

Все это оружие по документам числилось хранящимся в том самом ОМВД №3. Начальник УВД объяснил, что пытался вернуть украденные стволы, так как получил информацию от оперативников отдела собственной безопасности, что часть похищенного находится в соседнем регионе. По словам Тарасенко, в связи с риском исчезновения оружия он решил действовать сам. Начальству доложил — но рапорт оформить не успел.

Интересно, что, как следует из материалов уголовного дела, оперативную информацию о месте нахождения украденного автомата и ружей начальнику УВД полковнику полиции Тарасенко Д.В. доложил оперуполномоченный ОСБ капитан полиции Тарасенко А.Д. То есть речь идет, скорее всего, об отце и сыне. А информация была, естественно, получена, от источников, персональные данные которых в соответствии с законом «Об оперативно-разыскной деятельности» не подлежат рассекречиванию.

Сдал назад

Поняв, что обман не удался, Гулов замолчал. И только через три недели, 29 марта, вдруг попросил о досудебном соглашении. Это разрешенная законом процедура, при которой в обмен на полное признание и активное разоблачение других участников преступной деятельности обвиняемого приговаривают в упрощенном порядке к не более 2/3 максимального срока предусмотренного законом наказания.

«В ходе допроса Гулов полностью поменял свои показания. Заявил, что Бутырский не виновен. И подробно рассказал, как выносил оружие. Пользуясь тем, что он единственный, кто носит оружие из камеры хранения в службу тыла и обратно, он стал выносить и кое-что для себя. По дороге краденое прятал в помещении серверной на первом этаже отдела (туда, кроме него, никто не ходил), а потом переносил в личный автомобиль и вывозил с территории отдела полиции. Сперва говорил, что начал воровать в ноябре, затем вспомнил: первые стволы вынес в июле», — рассказывает следователь СУ СКР по Ростовской области Сергей Гордеев.

Обнаруженное и изъятое в схроне в Краснодарском крае оружие из ОП №3 Ростова-на-Дону Фото: СУ СКР по Ростовской области 1 /5

Стоит отметить: 29 декабря 2015 года начальник ОМВД №3 Гетманов рапортом доложил в ГУ МВД по Ростовской области, что в отделе проведена проверка условий хранения оружия и недостатков не выявлено.

В ходе следствия сотрудники СКР в Краснодарском крае нашли на территории фермерского хозяйства, принадлежащего Фроловым, схрон, из которого изъяли более ста стволов. Обнаружили еще несколько тайников, где, в частности, был спрятан один из двух пистолетов прокурора. У пистолета уже был сбит номер. Но больше 300 единиц оружия найти не удалось. Продано, а кому — пока неизвестно.

Стволы на миллионы

Масштабы хищений оружия Гуловым и компанией у ростовских полицейских обескураживают. Среди похищенного — автомат Калашникова, пистолеты Макарова, Иж-71 (это служебный вариант ПМ, под патрон 9х17), ТТ, Марголина и «Викинг», нарезные карабины и полуавтоматические гладкоствольные ружья семейства «Сайга», охотничьи полуавтоматы «Вепрь» и СКС, гладкоствольные ружья и травматические пистолеты, револьверы и обрезы…

Список украденного занимает 56 страниц. Причем боеприпасы прописаны всего несколькими строчками. К примеру: патрон калибра 9х18 — 334 штуки, по цене 2 рубля 54 копейки за штуку, на общую сумму 848 рублей 36 копеек.

Стоимость украденного составляет, по данным следствия, 2 миллиона 815 тысяч 285 рублей 81 копейку. Но это балансовая цена: так, пистолет Макарова там оценен в 4340 рублей 40 копеек, пистолет ТТ отечественного производства — 1236 рублей 00 копеек, граната Ф-1 — 93 рубля 96 копеек, АКМ-74 – 2336 рублей 93 копейки. Боевой автомат Калашникова за две тысячи триста тридцать шесть рублей девяносто три копейки!

Если пересчитать похищенное по ценам черного рынка, то получится немного другой результат — 12 миллионов 355 тысяч рублей. И это минимум.

Внештатный сотрудник полиции по линии борьбы с экстремизмом крал оружие не покладая рук на протяжении 216 дней. Если балансовую стоимость похищенного разделить на этот срок, то получится, что он каждый день клал в карман 13 034 рубля. Или 391 012 рублей в месяц. По мнению следствия, эти деньги он делил с братьями Фроловыми.

Предсказуемый финал

Дело братьев Фроловых сейчас слушает суд. По данным следствия, Гулов только выносил оружие, а продавали его они. Сейчас идет активный поиск покупателей. По оперативной информации, узнав о неприятностях Гулова, братья кинулись обзванивать покупателей. На их имущество, в том числе на дом в Краснодарском крае, наложен арест. Не исключено, что именно Фроловым придется возмещать ущерб.

Также рассматривается в суде уголовное дело в отношении руководителя группы тылового обеспечения старшего лейтенанта Бутырского. По версии следствия, он превысил должностные полномочия, доверив оружие внештатному сотруднику полиции, что привело к тяжким последствиям. Подозрения в хищении с Бутырского сняли.

Под суд отправились и все четверо оперативных дежурных ОП №3 Ростова-на-Дону — они не имели права выдавать Гулову ключи от камеры хранения оружия. Им вменяют в вину халатность. Кроме того, по результатам следствия своих должностей в полиции лишились 12 офицеров, в том числе начальник УВД Ростова-на-Дону Тарасенко. По некоторым данным, одному из них через суд удалось восстановиться.

Что касается самого Гулова, то Батайским районным судом Ростовской области он был осужден на четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Суд принял во внимание, что осужденный заключил досудебное соглашение и имеет на иждивении маленького ребенка.

Приговор уже вступил в законную силу. Нехитрые подсчеты показывают, что за каждую украденную единицу оружия и боеприпасов Гулов проведет в местах лишения свободы по 118 минут.

И право на условно-досрочное освобождение никто не отменял.