В Северной Осетии задержали продавцов раритетного золотого маузера

Сотрудники уголовного розыска МВД и ФСБ задержали в Северной Осетии двух мужчин при попытке сбыть раритетный маузер, инкрустированный золотом. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 19 июня.

Уникальный пистолет, изготовленный в 1932 году, был выставлен на продажу за 10 миллионов рублей. Торговцев оружием — 41-летнего жителя Чечни и 31-летнего жителя Северной Осетии — взяли с поличным во время сделки после передачи части денежных средств. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»).

Экспертиза подтвердила наличие драгоценного металла на корпусе маузера, а также то, что он пригоден к стрельбе. Истинная стоимость раритета, а также его происхождение устанавливаются.