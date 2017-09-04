В Заполярье оперативники ФСБ задержали группу торговцев оружием

Сотрудники УФСБ РФ по Мурманской области задержали преступную группу, у которой, кроме оружия и боеприпасов, изъяли часть взрывного устройства и ампулы, возможно, с боевым отравляющим веществом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

Группа, задержанная в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, состояла из трех жителей Мурманска. «Изъято 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, свыше 600 боеприпасов, предмет с признаками основной части взрывного устройства, а также ампулы, предположительно, с боевым отравляющим веществом», — сообщили в управлении.

Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются каналы появления оружия и боеприпасов.

В марте в Москве оперативники ФСБ задержали оргпреступную группу, наладившую поставки оружия из Европы в Россию.