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Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру

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Сергей Кулаков
Сергей Кулаков
Фото: Сергей Кулаков / myspace

В Санкт-Петербурге завершился громкий судебный процесс по делу офицера полиции Сергея Кулакова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и сокрытии информации при трудоустройстве в силовые органы. Дело Кулакова получило огласку из-за интересной биографии главного героя: уволившись из милиции в звании подполковника, он выехал в США, где служил в армии — причем в военной разведке, в 525-й бригаде US ARMY и даже участвовал в боевых действиях, а потом военный разведчик США вернулся в Россию и, скрыв свое американское прошлое, устроился в питерскую полицию, получив доступ к сведениям, содержащим гостайну. Подробности резонансного дела выясняла «Лента.ру».

Американская мечта

История приключений полицейского Сергей Кулакова, прозванного в СМИ «блудным подполковником» и «американским разведчиком», началась весной 2006 года: он узнал, что выиграл грин-карту США, позволяющую легально жить и работать за океаном.

Нельзя сказать, что на родине у Кулакова была неустроенная жизнь: он трудился в «экономическом» отделе милиции и в 34 года имел звание подполковника. Такую карьеру многие строят годами. Кроме того, Кулаков был счастливо женат. Но заветная американская мечта не отпускала его в течение нескольких лет, и Сергей трижды подавал заявку на сайте консульства США. 20 апреля 2006 года Кулаков уволился из органов внутренних дел, а уже 29 апреля вместе с супругой рейсом через Францию отправился в город Бостон, штат Массачусетс.

«На допросах Кулаков сообщил, что поначалу устроился водителем грузовика, развозил по заведениям общепита овощи и фрукты. Жена его работала сиделкой в компании по уходу за инвалидами. Постепенно отношения между ними разладились, супруги поссорились и стали жить отдельно», — рассказал «Ленте.ру» следователь по особо важным делам первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Борис Смирнов.

В социальной сети My space до сих пор существует аккаунт Сергея, где он выкладывал свои фото: позировал на фоне обледенелого автомобиля («моя поездка в Бостон ранним утром после снегопада, декабрь 2007 года»), пил чешское пиво в футболке с надписью «Южная Каролина» («Была вечеринка, май 2008 года») и красовался в армейской форме США с оружием в руках («май 2007 года»). Судя по фотографиям, после доставки продуктов Кулаков проходил службу в бригаде разведки воздушно-десантных войск.

Не прижился

В Россию Сергей Кулаков вернулся в 2010 году, разорвав контракт с американской армией. Жизнь за океаном не сложилась. С супругой он развелся уже в России — та предпочла остаться в Америке. Но при этом от гражданства США Кулаков не отказался.

На родине Кулаков решил вернуться в полицию. Понимая, что офицер с двойным гражданством не сможет получить доступ к служебным материалам МВД, сведения о втором гражданстве и о годах службы в американской разведке Кулаков предусмотрительно скрыл. И даже, как позже заявил на допросе, сжег свои иностранные документы, за исключением ксерокопии водительских прав, случайно сохранившихся в стопке старых бумаг. Она пригодилась в расследовании уголовного дела.

Сначала Кулаков поступил в ОМОН, оттуда перевелся в отделение экономической безопасности Кировского райотдела полиции, затем — в УМВД по Василеостровскому району, но уже оперуполномоченным, а затем — и старшим оперуполномоченным уголовного розыска.

Казалось бы, все вернулось на круги своя. Страничка в социальной сети My space пополнялась фотографиями: теперь полицейский позировал в камуфляже российского ОМОНа, с винтовкой и на фоне служебного «Хаммера».

Агент по имени Тамара

В петербургской полиции у Сергея Кулакова появилась помощница. Тамара Б., как следует из ее показаний, была неравнодушна к полицейской службе и охотно выручала сотрудников, когда им требовались «агенты для внедрения». Познакомившись со статным брюнетом с солидным стажем и «американским» прошлым, женщина решила, что теперь будет сотрудничать только с ним.

Пока Кулаков трудился в отделении экономической безопасности Кировского района, Тамара помогала ему выявлять взяточников.

«Действовали по выработанной схеме: женщина "внедрялась" к нужному объекту, затем получателя взятки ловили с поличным, задерживали, в отношении него возбуждалось уголовное дело и впоследствии передавалось в суд. Тамара, в зависимости от ситуации, выступала в качестве свидетеля или потерпевшей», — объяснил «Ленте.ру» следователь Борис Смирнов.

Так сотрудник Кулаков улучшал статистику отдела, а инициативная «агент Т» получала порцию адреналина, почет и уважение сотрудников правоохранительных органов, и особенное внимание своего «куратора». И работал бы Кулаков, как другие полицейские, а американская история, возможно, так и не всплыла бы, если бы не очередная его авантюра. В 2013 году у оперативника родилась идея провести незаконный комплекс оперативно-разыскных мероприятий: «внедрить» Тамару в бизнес своего доброго знакомого.

За гранью фола

Бизнес принадлежал петербуржцу Андрею (имя изменено), с которым Кулаков общался с 90-х, когда работал в «экономическом» отделе милиции. Именно к нему (по показаниям самого Андрея — прим. «Лента.ру») Кулаков по возвращении из Америки забегал занять денег, хвастался службой в разведке, показывал медали и хранившуюся в шкафу серую форму ВВС США. И его же в 2013 году Кулаков решил «закрыть» при помощи Тамары.

Августовским вечером Кулаков обратился к верному «агенту Т» с важным разговором: объяснил, что его отдел планирует провести оперативно-разыскные мероприятия в отношении некого предпринимателя. Якобы тот занимается мошенничеством — получает большие партии товара через подставные фирмы, затем либо возвращает поставщикам деньги по минимуму, либо не возвращает вообще — мол, продукт оказался ненадлежащего качества.

Оперативник сообщил Тамаре, что у бизнесмена открыты вакансии руководителей двух новых компаний. Первую оперативник предложил Тамаре, а на вторую попросил подыскать такую же энтузиастку, готовую сыграть «сладкую дуру», а между делом передавать ему копии документов и записи разговоров с начальством.

«Агент Т» предложением заинтересовалась и быстро нашла напарницу, подругу с экономическим образованием. Кулаков заверил женщин, что «внедрение» в бизнес проводится законно, никакой уголовной ответственности им не грозит даже «в случае совершения противоправных действий». А затем попросил подписать согласие на участие в оперативном эксперименте, чтобы зарегистрировать у руководства.

«Оперативник не сказал подругам, что собирал компрометирующую информацию об Андрее в своих личных интересах. К оперативно-разыскной деятельности "эксперимент" не имел никакого отношения, поскольку не мог быть проведен без основания — материала проверки», — продолжил следователь Смирнов.

Кроме того, фирма Андрея находилась в Кировском районе, неподконтрольном отделу Кулакова (тот работал в Василеостровском). А сам он являлся сотрудником уголовного розыска, и раскрытие экономических преступлений в его обязанности не входило.

Прижатая агентесса

Поначалу все шло по плану: Андрей зарегистрировал на Тамару подконтрольное ему ООО «О…», на ее подругу – ООО «Г…». При оформлении он объяснил дамам, что их должности будут номинальными, распределять средства и подписывать нужные бумаги он будет сам, беспокоиться не о чем.

В декабре 2013 года Кулаков улетел в командировку в Сочи, где в составе сводной группы МВД охранял порядок и боролся с преступностью во время зимней Олимпиады. Пока его не было, подруга Тамары разочаровалась в «подставной» работе и уволилась. Но «агент Т» осталась в должности гендиректора и не покинула пост даже тогда, когда в «О…» возникли ожидаемые оперативником ситуации, связанные с выплатами поставщикам.

«Куратор» успокаивал ее по телефону, утверждая, что ей, как участнице оперативного эксперимента, ничто не грозит. Между тем крупная московская компания, не дождавшись от «О…» денег за сухое молоко, пожаловалась на петербургских партнеров в полицию. Тамару, как руководителя, заподозрили в мошенничестве.

После того как в ее квартире провели обыски, возмущенная женщина обратилась к вернувшемуся Кулакову за защитой, тут-то и выяснилось, что никаких документов о проведении «оперативно-следственных действий» тот не регистрировал. Будто бы пока он был в Сочи, в его кабинете проводился ремонт, и бумаги попросту потерялись. А значит, никакие гарантии федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности» на Тамару не распространяются.

Раскрытые карты

Оказавшись обвиняемой по делу о мошенничестве, Тамара не стала молчать и назвала имя своего «куратора». Рассказала на допросе, как он предложил ей участие в «эксперименте», пообещав защиту и полную неприкосновенность. Ну и то, что знала о Кулакове в целом: как тот пять лет назад вернулся в Петербург из Америки, где служил в бригаде разведки, как оставил там жену, а с собой привез лишь фотографии да армейскую форму — на память…

В 2016 году «американец» стал фигурантом уголовных дел по двум статьям: «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства» и «Превышение должностных полномочий». Потерпевшей по второму делу проходит Тамара, которая параллельно является обвиняемой по другому — о мошенничестве в фирме «О…».

«В результате умышленного превышения Кулаковым своих должностных полномочий 16 декабря 2014 года Тамара Б. была признана подозреваемой в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А 24 декабря 2014 года в отношении Тамары Б. было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой», — говорится в материалах уголовного дела.

Еще идет расследование, и судьба обманутой полицейским Тамары пока неизвестна. Зато Кулаков уже предстал перед судом. За должностное преступление, повлекшее нарушение конституционных прав агента и «дискредитацию авторитета правоохранительных органов и звания сотрудника полиции», его приговорили к двум годам колонии. Скрытое от ФМС американское гражданство обошлось ему в десять тысяч рублей штрафа.

Мария Фролова

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