Отслуживший в армии США российский полицейский осужден в Петербурге

В Петербурге суд приговорил к двум годам лишения свободы офицера полиции Сергея Кулакова, который отслужил несколько лет в Армии США, а также участвовал в боевых действиях как американский военнослужащий. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили «Интерфаксу» в объединенной пресс-службе судов города.

Полицейский был признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд лишил его права в течение двух лет занимать государственные должности. Кроме того, Кулаков оштрафован на 10 тысяч рублей за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России гражданства иностранного государства.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

По данным петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру», Кулаков работал в милиции с 90-х годов. В начале 2000-х он служил в управлении по борьбе с организованной преступностью. В 2004 или 2005 году Кулаков в возрасте 32 лет уволился из милиции.

Один из его знакомых, обвиняемый в мошенничестве, рассказал «Фонтанке», что бывший полицейский получил гражданство США и служил там в армии. Издание опубликовало фотографии мужчины, внешне похожего на Кулакова, со страницы пользователя Sergey Kulakov социальной сети myspace.com. На снимках — военнослужащий в форме США из 525-й бригады военной разведки страны, дислоцированной на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. Это подразделение участвовало в боевых действиях на территории Ирака и Афганистана, отмечает газета.

В 2009 или 2010 году Кулаков вновь вернулся на службу в МВД Петербурга, работая оперуполномоченным. В интервью изданию он категорически отверг проживание в США и службу в американской армии. Кулаков утверждает, что стал жертвой оговора своего знакомого.