Обвинивший подростка в нападении петербургский полицейский потерял память

Инспектор патрульно-постовой службы Вячеслав Пугачев, который проходит потерпевшим по делу о нападении во время несанкционированной акции 12 июня в Санкт-Петербурге, заявил, что потерял память. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Дзержинского районного суда.

Как рассказал страж порядка во время заседания, он потерял равновесие после того, как несовершеннолетний обвиняемый ударил его «правой рукой, кулаком, в верхнюю губу». «Потом на видео посмотрел, что я упал в этот момент. Тогда я потерял память на секунду, знаете, так бывает во время драки», — сказал потерпевший.

Материалы по теме Не Навальный, а Нэвэльный За что школьники так любят Алексея Навального

По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), обвиняемым по нему проходил житель Петербурга Дмитрий Мякшин. По версии прокуратуры, «из-за внезапно возникшей ненависти к сотруднику полиции» подросток умышленно избил мужчину во время массового протеста против коррупции. Молодой человек не признает своей вины.

Митинги против коррупции прошли 12 июня во многих городах. В Санкт-Петербурге несанкционированую акцию провели на Марсовом поле. Были задержаны более 500 человек, в том числе 73 несовершеннолетних.