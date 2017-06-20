Ударивший кулаком в спину росгвардейца на митинге задержан в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии во время несогласованной акции протеста, состоявшейся 12 июня в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали 32-летнего жителя поселка имени Морозова. Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по статье о применении неопасного насилия, полагает, что участник митинга ударил стража порядка кулаком в спину, тем самым причинив бойцу в бронежилете физическую боль.

О пострадавшем сотруднике Росгвардия сообщила через четыре дня после демонстрации. Заместитель директора ведомства Сергей Меликов 16 июня рассказал, что боец получил удар ножом в спину, но только благодаря бронежилету он остался невредим.

«Фонтанка.ру» уточняет, что об этом нападении стало известно из видеозаписи, на которой якобы видно, как некий человек бросается на росгвардейца.

12 июня в Москве и ряде других городов страны прошли митинги против коррупции. В Петербурге несогласованная акция состоялась на Марсовом поле, в которой приняли участие 10 тысяч человек. Городские власти предлагали митингующим собраться в Удельном парке. В итоге был задержан 561 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. Нахождение оппозиционеров на Марсовом поле было квалифицировано как неповиновение полиции, четверть задержанных была арестована, пишет «Фонтанка.ру».