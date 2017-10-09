Осужденного за убийство трех чеченцев Худякова поймали спустя 10 лет

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего военнослужащего Евгения Худякова, заочно осужденного по обвинению в убийстве троих мирных жителей Чечни в 2003 году. Об этом в понедельник, 9 октября, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Худяков был задержан еще 24 августа во Владимирской области, где проживал последние несколько лет. Он этапирован в Ростов-на-Дону и уже начал отбывать назначенное 10 лет назад наказание.

«Мы направили в СИЗО все документы, он ознакомился с приговором и уже ушел этапом для отбывания основного назначенного наказания. Ждем сообщения о его прибытии», — отметили в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Худяков в 2007-м был заочно приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство троих мирных жителей чеченского села Лаха-Варанды, совершенное в январе 2003-го. Как установлено в ходе суда, старший лейтенант вместе с лейтенантом Сергеем Аракчеевым остановили КамАЗ и расстреляли находившихся в нем людей. На заседание Худяков не явился и впоследствии был объявлен в федеральный розыск.

В январе 2017-го стало известно, что Аракчеев, приговоренный по этому же делу к 15 годам лишения свободы, вышел из колонии по УДО. По некоторым данным, он выехал за пределы России.