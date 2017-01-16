СМИ сообщили о выходе на свободу сидевшего за убийство чеченцев Сергея Аракчеева

Бывший лейтенант Сергей Аракчеев, отбывавший срок за убийство мирных жителей Чечни, был условно-досрочно освобожден из мест заключения за примерное поведение. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, Аракчеев вышел на свободу месяц назад, 16 декабря 2016 года.
Аракчеев освободился условно-досрочно из колонии в Нижнем Новгороде благодаря отличной характеристике администрации, сообщает издание. По словам друзей осужденного, освобождение скрывали, опасаясь за жизнь бывшего военнослужащего. Сообщается, что Аракчеев покинул пределы России.
В августе прошлого года бывший офицер внутренних войск Аракчеев, отбывавший срок за убийство троих жителей Чечни, был реабилитирован Северо-Кавказским окружным военным судом по двум статьям (162 УК РФ «Разбой» и 286 «Превышение служебных полномочий») из трех ранее инкриминированных. За незаконное преследование по этим пунктам обвинения Аракчееву будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч рублей. Наиболее тяжкое из вменявшихся обвинений (часть 2 статьи 105 «Убийство двух и более лиц») было оставлено в силе.
Аракчеев вместе со старшим лейтенантом Евгением Худяковым проходил по делу об убийстве трех жителей чеченского села Лаха-Варанды в январе 2003 года.
В декабре 2007 года Аракчеев и Худяков были приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы соответственно. Худяков на оглашение приговора не явился, и с января 2008-го находится в федеральном розыске. До этого момента коллегия присяжных Северо-Кавказского окружного военного суда дважды (в 2004-м и 2005-м) выносила офицерам оправдательные вердикты. Третий обвинительный приговор был вынесен без участия присяжных.