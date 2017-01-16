СМИ сообщили о выходе на свободу сидевшего за убийство чеченцев Сергея Аракчеева

Бывший лейтенант Сергей Аракчеев, отбывавший срок за убийство мирных жителей Чечни, был условно-досрочно освобожден из мест заключения за примерное поведение. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, Аракчеев вышел на свободу месяц назад, 16 декабря 2016 года.

Аракчеев освободился условно-досрочно из колонии в Нижнем Новгороде благодаря отличной характеристике администрации, сообщает издание. По словам друзей осужденного, освобождение скрывали, опасаясь за жизнь бывшего военнослужащего. Сообщается, что Аракчеев покинул пределы России.

Материалы по теме Неправосудие Амнистия Даниилу Константинову оказалась немногим лучше ложного обвинения

В августе прошлого года бывший офицер внутренних войск Аракчеев, отбывавший срок за убийство троих жителей Чечни, был реабилитирован Северо-Кавказским окружным военным судом по двум статьям (162 УК РФ «Разбой» и 286 «Превышение служебных полномочий») из трех ранее инкриминированных. За незаконное преследование по этим пунктам обвинения Аракчееву будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч рублей. Наиболее тяжкое из вменявшихся обвинений (часть 2 статьи 105 «Убийство двух и более лиц») было оставлено в силе.

Аракчеев вместе со старшим лейтенантом Евгением Худяковым проходил по делу об убийстве трех жителей чеченского села Лаха-Варанды в январе 2003 года.

В декабре 2007 года Аракчеев и Худяков были приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы соответственно. Худяков на оглашение приговора не явился, и с января 2008-го находится в федеральном розыске. До этого момента коллегия присяжных Северо-Кавказского окружного военного суда дважды (в 2004-м и 2005-м) выносила офицерам оправдательные вердикты. Третий обвинительный приговор был вынесен без участия присяжных.