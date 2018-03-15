Подполковник ФСБ увлекся обналом и поплатился за это жизнью

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В Старом Осколе Белгородской области убит 40-летний бизнесмен Константин Васильев, работавший ранее в спецслужбах. Об этом в четверг, 15 марта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным издания, вечером 14 марта предприниматель находился в собственном автомобиле и был расстрелян через стекло.

Про погибшего известно, что до недавнего времени он делал карьеру в спецслужбах, где дослужился до подполковника и работал в Голицынском институте погранвойск ФСБ. «В последнее время Васильев активно занимался финансовым посредничеством на рынке "обналички" и делал это в основном в Старом Осколе»,— рассказал знакомый бизнесмена.

В правоохранительных органах ситуацию официально не комментируют.

18 февраля сообщалось, что чеченский полицейский из-за кровной мести расстрелял бизнесмена 36-летнего Апти Дутаева из табельного автомата. Убийство произошло в селе Алхан-юрт Урус-Мартановского района. Младший сержант полиции Майрбек Ташаев 44 раза выстрелил из АКС-74У в Mercedes-Benz W222, в котором сидел предприниматель.

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