Чеченский полицейский расстрелял бизнесмена из-за кровной мести

Чеченский полицейский из-за кровной мести расстрелял бизнесмена из табельного автомата. Об этом сообщает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

По данным источника издания, убийство произошло в селе Алхан-юрт Урус-Мартановского района. Как пишет газета, 27-летний младший сержант полиции Майрбек Ташаев расстрелял из табельного автомата местного бизнесмена 36-летнего Апти Дутаева.

Ташаев 44 раза выстрелил из АКС-74У в «Mercedes-Benz W222», в котором сидел Дутаев. Бизнесмен с множественными огнестрельными ранениями умер в больнице. Полицейский написал явку с повинной.

Источник КП уточнил, что несколько лет назад у Дутаева возник конфликт с мужчиной по фамилии Магомадов, и он застрелил его на неком подобии дуэли. Расследование убийства по каким-то причинам было прекращено. Ташаев — двоюродный брат Магомадова — решил отмстить предполагаемому убийце.

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