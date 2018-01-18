Убийце Героя России Нурбагандова ужесточили наказание до пожизненного

Убийце дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова Артуру Бекболатову ужесточили наказание до пожизненного. Об этом в четверг, 28 января, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.

«Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ согласилась с доводами государственных обвинителей и усилила Бекболатову наказание до пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу

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В октябре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Бекболатова к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. В ходе прений прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы, а после приговора гособвинитель и потерпевшие по делу обжаловали приговор.

Как установлено следствием и судом, с декабря 2015 года по август 2016 года Джамалутдинов был членом структурного подразделения незаконного вооруженного формирования, созданного Магомедом Халимбековым и действовавшего в городе Избербаш и прилегающих к нему районах Дагестана.

В июле 2016 года осужденный совместно с Халимбековым и другими участниками банды напал на группу отдыхавших в лесу людей, одним из которых был сотрудник полиции Магомед Нурбагандов. Преступники связали отдыхавших, убили двоюродного брата Магомеда — Абдурашида Нурбагандова, а затем, угрожая оружием, поставили полицейского на колени. Джамалутдинов потребовал, чтобы он обратился к сотрудникам органов внутренних дел с призывом уволиться. В ответ Нурбагандов сказал: «Работайте, братья», после чего был убит Халимбековым. Именно Джамалутдинов снимал преступление на камеру мобильника. Запись была обнаружена в сентябре 2016 года во время ликвидации этой террористической группировки и стала одним из доказательств в уголовном деле.

Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

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