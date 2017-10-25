Силовые структуры
 

Снявшему ролик «Работайте, братья» террористу увеличили наказание

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Азиз Джамалутдинов
Азиз Джамалутдинов

Верховный суд по ходатайству Генеральной прокуратуры России ужесточил наказание Азизу Джамалутдинову, боевику, снимавшему убийство офицера полиции Мугамеда Нурбагандова. Об этом передает Telegram-канал надзорного ведомства.

«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ в соответствии с позицией представителя Генеральной прокуратуры РФ приговор в отношении Азиза Джамалутдинова изменен, по совокупности преступлений ему окончательно назначено 20 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

16 августа суд признал 21-летнего Джамалутдинова виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей и последующим ограничением свободы сроком на два года. Зампрокурора Дагестана не согласился с вынесенным приговором и обжаловал его в связи с мягкостью наказания. Верховный суд России согласился с доводами и ужесточил наказание. Приговор уже вступил в законную силу, уточняет ведомство.

Как установлено следствием и судом, с декабря 2015 года по август 2016 года Джамалутдинов был членом структурного подразделения незаконного вооруженного формирования, созданного Магомедом Халимбековым и действовавшего в городе Избербаш и прилегающих к нему районах Дагестана.

В июле 2016 года осужденный совместно с Халимбековым и другими участниками банды напал на группу отдыхавших в лесу людей, одним из которых был сотрудник полиции Магомед Нурбагандов. Преступники связали отдыхавших, убили двоюродного брата Магомеда — Абдурашида Нурбагандова, а затем, угрожая оружием, поставили полицейского на колени. Джамалутдинов потребовал, чтобы он обратился к сотрудникам органов внутренних дел с призывом уволиться. В ответ Нурбагандов сказал: «Работайте, братья», после чего был убит Халимбековым. Именно Джамалутдинов снимал преступление на камеру мобильника. Запись была обнаружена в сентябре 2016 года во время ликвидации этой террористической группировки и стала одним из доказательств в уголовном деле.

Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

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