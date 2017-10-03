Второму убийце полицейского из Дагестана Нурбагандова вынесли приговор

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы Артура Бекболатова — второго участника убийства полицейского Магомеда Нурбагандова, завещавшего коллегам перед смертью продолжать работу. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает РИА Новости.

По данным СКР, Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов в 2016 году вступили в незаконное вооруженное формирование.

10 июля 2016 года в лесу недалеко от села Сергокала участники банды подошли к палатке, где отдыхала группа местных жителей, в том числе дети. Они застрелили заступившегося за малолетнего брата Абдурашида (чемпиона России по вольной борьбе), и похитили братьев Нурбагандовых, Магомедали и Магомеда. Последний служил в отделе вневедомственной охраны по городу Каспийску. Бандиты отвезли братьев на несколько километров в сторону, где расстреляли младшего лейтенанта. Перед смертью ваххабиты требовали от офицера призвать коллег увольняться из рядов, но он произнес ставшую известной фразу «Работайте, братья!».

Кроме того, Бекболатова признали виновным в покушении на двух инспекторов ДПС Дагестана.

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Гособвинитель требовал приговорить его к пожизненному лишению свободы. А защита обвиняемого просила «строго не наказывать».

16 августа к 17 годам был приговорен соучастник Бекболатова Азиз Джамалутдинов. Они были задержаны в сентябре 2016 года в городе Избербаш. Остальные участники банды, оказавшие сопротивление силовикам, были уничтожены. На теле одного из них был обнаружен телефон, содержащий полную версию ролика с расстрелом офицера.

Указом президента России лейтенант полиции Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.