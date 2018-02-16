Убивший милиционера петербуржец шесть лет прятался в лесу и питался грибами

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, который расстрелял двух сотрудников милиции и шесть лет прятался в лесу. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает «Интерфакс».

Осужденный Вячеслав Парушенков совершил преступление еще в 2010 году. Вместе с еще девятью членами банды он расстрелял двух милиционеров. Один из них погиб, а другой попал в реанимацию. Большинство членов группировки тогда были задержаны и осуждены, а Патрушенкову удалось скрыться.

Шесть лет мужчина жил отшельником в лесах Ленинградской области и питался грибами. За это время он сильно изменился — постарел и оброс бородой. Узнать его в таком виде, по словам полицейских, было непросто.

Присяжные признали Парушенкова виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, бандитизме, разбое, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Банда, одним из основателей которой был Вячеслав Парушенков, существовала с декабря 2009-го по август 2010 года, в нее входили семь мужчин и две женщины. В течение этого времени сообщники совершили в Санкт-Петербурге девять разбойных нападений на людей и клубы, осуществлявшие нелегальную игорную деятельность, и похитили более 2,5 миллиона рублей.

В январе убийце дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова Артуру Бекболатову ужесточили наказание до пожизненного. История с убийством Нурбагандова стала резонансной после того, как в интернете появилось видео последних секунд его жизни: бандиты требовали, чтобы он обратился к сотрудникам органов внутренних дел с призывом уволиться. В ответ Нурбагандов сказал «Работайте, братья», после чего был застрелен.

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