В Чечне застрелили начальника отдела полиции

В Чечне расстреляли начальника отделения полиции села Автуры Шалинского района, сообщается на сайте пресс-службы МВД по республике.

«Преступник произвел подлый выстрел в спину, когда полицейский выходил из продовольственного магазина. От полученных огнестрельных ранений сотрудник полиции скончался», — сообщила пресс-служба.

Также указывается, что нападение совершил ранее осужденный уроженец Шалинского района 1990 года рождения. Источник РИА Новости сообщил, что убийца — 27-летний Хамзат Баймурадов, бывший сотрудник правоохранительных органов. По словам источника, преступник скрылся с места происшествия на автомобиле убитого Toyota Camry. Через некоторое время машину обнаружили на окраине села.

Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, опубликовал фото подозреваемого, а также указал, что в 2011 году Баймурадов был обвинен в пособничестве незаконным вооруженным формированиям — на полученные от боевиков деньги Хамзат приобретал и передавал им обмундирование.

Хамзат Баймурадов Фото: Telegram-канал Directorate 4

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