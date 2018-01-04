Подозреваемого в убийстве полицейского в Чечне застрелили

Сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского в Чеченской Республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудники МВД Чечни совместно с управлением Росгвардии по ЧР установили местонахождение разыскиваемого за убийство полицейского мужчины, который при задержании был уничтожен ответным огнем», — рассказал министр внутренних дел республики Руслан Алханов. Он отметил, что ранее судимого 27-летнего жителя селения Автуры Хамзата Баймурадова, бывшего сотрудника органов правопорядка, обнаружили на окраине населенного пункта. При задержании мужчина, по словам Алханова, оказал сопротивление и был застрелен. Никто из оперативников не пострадал.

В пресс-службе МВД агентству рассказали, что 3 января в селении Автуры неизвестный выстрелил в спину сотруднику полиции. Ранение оказалось смертельным. Именно в этом преступлении и подозревали Баймурадова.

Хамзат Баймурадов Фото: Telegram-канал Directorate 4

Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, опубликовал фото подозреваемого, а также указал, что в 2011 году Баймурадов был обвинен в пособничестве незаконным вооруженным формированиям — на полученные от боевиков деньги Хамзат приобретал и передавал им обмундирование.

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