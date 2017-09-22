Осужденный боевик погиб при взрыве в ходе следственных действий в Чечне

В Веденском районе Чечни осужденный боевик незаконных вооруженных формирований погиб при взрыве в ходе следственных действий. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным управления, вечером 21 сентября сотрудники полиции проводили в горно-лесистой местности в окрестностях села Харачой следственные действия в рамках расследования уголовного дела. С ними был осужденный за участие в незаконных вооруженных формированиях житель республики 1957 года рождения.

В ходе работы они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Мужчина погиб, стражи порядка получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как следует из сообщения, ранее осужденный боевик был этапирован в Чечню и принимал активное участие в следственных действиях.

8 сентября стало известно, что в результате взрыва автомобиля в центре Киева в районе Бессарабской площади погиб уроженец Чечни Тимур Махаури, принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе.