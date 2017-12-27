Помощника Кадырова по фамилии Кадыров обокрали в Москве

Помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова обратился в полицию с заявлением о краже в Москве. Об этом в среду, 27 декабря, источник в правоохранительных органах сообщил газете «Московский Комсомолец».

«Хасайн Кадыров заявил, что 26 декабря между 22:00 и 22:45 на Ленинградском проспекте неизвестный, разбив стекло в Mercedes, похитил сумку, в которой лежали деньги, IPhone 6, IPad. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей», — говорится в материале.

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27 декабря по подозрению в краже был задержан 51-летний безработный житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.

19 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики нейтрализовали двух бандитов, которые планировали расстрелять сотрудников полиции, завладеть оружием и совершить другое резонансное преступление. Кадыров назвал бандитов «псами ада».

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