Силовые структуры
 

Неизвестные расстреляли полицейского в Ингушетии

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Продолжение: Ребенок пострадал при обстреле полицейского из Ингушетии

В Назрановском районе Ингушетии, недалеко от села Али-Юрт, неизвестные обстреляли автомобиль заместителя начальника батальона патрульно-постовой службы Малгобекского МОВД. Об этом со ссылкой на информированный источник в региональных силовых структурах в воскресенье, 13 августа, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, огонь велся из белого автомобиля Lada Priora. Полицейский (его имя не называется, только фамилия — Тамбиев) скончался от полученных ранений. В республике введен план «Перехват» для поиска и задержания лиц, причастных к преступлению.

12 мая в ингушском городе Малгобек в результате нападения на пост ДПС был ранен сотрудник полиции. Двое преступников были уничтожены ответным огнем стражей порядка. Один из убитых оказался активным участником бандподполья, находившимся в розыске.

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