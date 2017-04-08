Дело возбуждено после обстрела полицейского автомобиля в Ингушетии

По факту обстрела патрульной машины в Ингушетии, в результате которого погибли два полицейских, возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Расследование ведется по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

ЧП произошло в городе Малгобек. Примерно в 1:30 ночи неизвестные открыли огонь по машине, в которой находились два сотрудника полиции. Стражи порядка скончались от полученных ран, служебный автомобиль загорелся. УМВД по республике сообщает, что для задержания злоумышленников введен в действие план «Сирена». Принимаются меры для их обнаружения и задержания.

РЕН ТВ сообщает, что погибших сотрудников звали Акромат Мерджоев и Зелимхан Картоев, и публикует кадры со сгоревшим автомобилем.



