В Ингушетии при нападении на пост ДПС получил ранение полицейский

В результате вооруженного нападения на пост ДПС в Ингушетии ранен полицейский. Об этом в пятницу, 12 мая, ТАСС сообщили в МВД республики.

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«Этой ночью в Малгобеке совершено нападение на пост ДПС, в результате получил ранение полицейский, двое из нападавших уничтожены», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление было совершено около 01:00.

В Малгобекской районной больнице сообщили, что состояние раненого полицейского остается тяжелым. «Пуля попала в брюшную полость, сделана операция, пациент находится в реанимации», — сказали в медучреждении.

Личность одного из нападавших установлена. Им оказался находящийся в розыске за совершенные преступления активный член бандподполья Магомед Бекбузаров. Личность второго убитого устанавливается.