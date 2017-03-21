Воевавший на стороне сирийских исламистов боевик задержан в Ингушетии

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, участвовавшего в боевых действиях в Сирии на стороне исламистов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Ахмед Дзейтов в ходе встречи с главой региона Юнус-Беком Евкуровым в Магасе, передает «Интерфакс».

«Сегодня задержан Ильяс Албаков, который находился в составе международной террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в РФ) в Сирии, по данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказал Ахмед Дзейтов.

Как сообщало ранее республиканское МВД, с 2014 по 2016 год правоохранительными органами Ингушетии возбуждены уголовные дела в отношении 118 жителей республики, которые обвиняются в совершении преступлений, связанных с участием в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций.

24 ноября 2016 года во время спецоперации в Назрани (Ингушетия) погибли двое сотрудников спецназа ФСБ. В ходе операции были ликвидированы двое подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, оказавшие стражам порядка вооруженное сопротивление.

7 октября 2016 года в Ингушетии в ходе спецоперации ликвидированы трое участников бандподполья, в том числе женщина. Один из уничтоженных боевиков, по данным спецслужб, являлся эмиссаром, присланным из Сирии для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов на территории республики.