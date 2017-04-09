Четыре человека объявлены в розыск по делу об убийстве полицейских в Ингушетии

Правоохранительные органы объявили в розыск четверых подозреваемых в убийстве полицейских в ингушском Малгобеке. Об этом в воскресенье, 9 апреля, «Интерфаксу» сообщил информированный источник в силовых структурах.

.

По предварительной информации, трое разыскиваемых зарегистрированы в Малгобекском районе республики.

В настоящее проводится комплекс мер по установлению местонахождения и задержанию причастных к преступлению.

8 апреля было возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских в результате обстрела патрульной машины. Следственный комитет ведет расследование по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

В Малгобеке в ночь на 8 апреля неизвестные открыли огонь по полицейской машине. Стражи порядка скончались от полученных ран, служебный автомобиль загорелся. РЕН ТВ сообщил, что погибших звали Акромат Мерджоев и Зелимхан Картоев.