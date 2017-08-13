Ребенок пострадал при обстреле полицейского из Ингушетии

Во время обстрела автомобиля, в котором находился полицейский из Ингушетии, пострадал ребенок. Об этом РИА Новости в воскресенье, 13 августа, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в машине, помимо стража порядка, находились его супруга и восьмилетняя дочь. Девочка получила ранение, женщина не пострадала.

О том, что сотрудник правоохранительных органов убит в Назрановском районе Ингушетии, стало известно ранее 13 августа. Сообщалось, что погиб заместителя начальника батальона патрульно-постовой службы Малгобекского МОВД по фамилии Тамбиев.

В то же время источники ТАСС утверждают, что происшествие имело место не в Ингушетии, а на территории Северной Осетии. В пресс-службе МВД республики официально подтвердили факт обстрела машины,где находился полицейский. На данный момент там проводятся оперативные мероприятия.