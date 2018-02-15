У убийств лидера «Оплота» Жилина и Вороненкова оказался один заказчик

Убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве и лидера организации «Оплот» Евгения Жилина в Подмосковье были совершены по заказу одного человека — «авторитетного» предпринимателя Юрия В. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По его словам, оба преступления связаны друг с другом, но мотивы устранения Жилина и Вороненкова были разные.

Лидер «Оплота» обеспечивал силовое прикрытие харьковскому бизнесмену, и когда того обманули на крупную сумму денег, Жилин стал «отжимать» колхозы в счет ущерба, нанесенного его подопечному бизнесмену. Эти активы были подконтрольны авторитетному предпринимателю Юрию В. и он заказал убийство Жилина, пишет издание.

Этот Юрий В. является ближайшей связью «вора в законе» Владимира Тюрина (Тюрик). Его имя упоминается и в расследовании убийства Вороненкова в качестве организатора. По словам источника «Росбалта», непосредственные исполнители расстрела бывшего депутата были найдены Юрием В. через его давнего знакомого — авторитетного бизнесмена Эдуарда Аксельрода, который был в ноябре 2017 года убит неизвестными в Харькове.

9 октября 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Тюрина заказчиком убийства Вороненкова.

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Вороненков в конце 2016 года вместе со своей супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». 23 марта 2017-го его застрелили в Киеве.

Жилин был застрелен вечером 19 сентября 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе на территории подмосковного поселка Горки-2, сопровождавший его соратник получил тяжелые ранения. По версии Следственного комитета, активиста могли убить из-за коммерческой деятельности, по другим данным, лидер «Оплота» мог задолжать крупную сумму денег. Следствие установило, что исполнителем преступления является гражданин Украины Николай Дидковский. Он объявлен в розыск.

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