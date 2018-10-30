В Москве арестовали подростка за попытку убийства бродяги

Суд санкционировал арест подростка, который вместе с другом пытался убить бездомного в минувшем августе в Москве. Об этом во вторник, 30 октября, официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила «Интерфаксу».

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников оперативных служб, задержан один из соучастников 2000 года рождения, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

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По ее словам, следствие установило, что 23 августа арестованный и другой подросток 16 лет в парковой зоне на улице Пришвина сговорились убить бродягу.

«Используя слезоточивый газ и нож, напали на бездомного, нанесли ему множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов, после чего 16-летний подросток нанес потерпевшему не менее пяти ударов ножом. Затем они скрылись с места преступления», — рассказала представитель следствия.

Бездомный был госпитализирован и выжил, по факту нападения на него возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Иванова не уточнила данные о возможной причастности подростков к другим аналогичным преступлениям.

«Установлено, что подростки познакомились в социальной сети и имели одинаковые взгляды по отношению к бездомным людям, считая их низшим и ненужным слоем общества. (...) Следствие устанавливает местонахождение второго фигуранта. Проверяется причастность несовершеннолетних к ряду тяжких преступлений на территории столицы», — добавила она.

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