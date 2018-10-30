Медбрат-душегуб сознался в убийстве сотни пациентов

В Германии бывший медбрат сознался в убийстве ста пациентов, сообщает The Guardian. Признательные показания он дал в первый же день слушаний.

На вопрос, правдивы ли обвинения в его адрес, Нильс Хегель ответил утвердительно. «Все, в чем я признался, действительно произошло», — добавил он.

Как пояснил судья Себастьян Бюерман, главной целью заседания является установление истинного масштаба серийного убийства. «Мы сделаем все возможное для установления истины, — сказал он. — Мы будто находимся в доме с темными комнатами, мы хотим принести свет в темноту».

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Сторона обвинения утверждает, что с 2000 по 2005 год мужчина убил 36 пациентов в госпитале города Ольденбург, еще 64 — в соседнем Дельменхорсте. Всего были эксгумированы останки 130 человек, умерших под надзором Хегеля. Согласно материалам следствия, он делал лежащим в реанимации больным инъекции с опасными для жизни дозами лекарств, чтобы «показать коллегам и начальству свои навыки возвращения людей к жизни и бороться со скукой».

По словам одного из более чем сотни истцов, то, что Хегелю так долго позволяли убивать людей, — «настоящий скандал». «У них (администрации больниц и полиции — прим. «Ленты.ру») было множество способов остановить его, для этого не нужно быть Шерлоком Холмсом», — сказал внук одного из убитых. Он также добавил, что не ожидал такого скорого признания от подсудимого.

Впервые медбрата осудили в 2008 году за покушение на убийство. Тогда ему дали семь лет тюрьмы. Во второй раз его приговорили к 15 годам в 2015-м за покушение на убийство пяти и более лиц. Хегель сознался психиатру в 30 убийствах, это дало властям повод продолжить расследование.

По версии следствия, число жертв может исчисляться двумя сотнями, однако это невозможно установить, так как многие тела были кремированы. Следователи назвали преступление крупнейшим за всю послевоенную историю страны серийным убийством.

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