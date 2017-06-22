Старикам здесь не место

В Великобритании выражение «поехать в Швейцарию» приобрело зловещий смысл: его используют, имея в виду эвтаназию. Маленькое альпийское государство и правда превратилось в Мекку для европейцев, которые хотят свести счеты с жизнью при помощи врачей. Согласно статистике, число подобных случаев за последние пять лет удвоилось: в 2011-м на территории Швейцарии эвтаназию совершили несколько сотен человек, а в прошлом году — уже больше тысячи. И это, судя по всему, не предел: компания Exit задумалась о том, чтобы ассистировать добровольный уход из жизни не только смертельно больным и страдающим людям, но и просто пожилым, решившим, что им пора покинуть этот мир.

Уход от проблем

«Мы категорически против предложения компании Exit. Опасаемся, что это решение приведет к росту числа самоубийств среди пожилого населения. Мы опасаемся, что здоровые люди в возрасте могут попасть под давление, в результате чего решатся уйти из жизни», — прокомментировал инициативу Exit президент швейцарской медицинской ассоциации доктор Юрг Шлуп.

«Это ужасно: люди начинают приходить к выводу, что куда проще отправить человека умирать, чем помочь ему жить дальше», — заявил один из противников эвтаназии, британец Фил Фрэнд. С ним согласна специалист по этике из Оксфордского университета Рут Хорн: «Сейчас люди чаще выбирают эвтаназию, чем, например, 10 или 20 лет назад (…) При этом речь идет о пациентах, не страдающих смертельными заболеваниями».

Ради эвтаназии в Швейцарию приезжают онкологические больные и люди, страдающие заболеваниями центральной нервной системы Фото: Michael Buholzer / Reuters

В настоящее время в Швейцарию — одну из нескольких европейских стран, где разрешена эвтаназия, — из разных уголков мира стекаются желающие расстаться с жизнью достойно — с медицинской помощью. В основном это онкологические больные и люди, страдающие заболеваниями центральной нервной системы. Получить разрешение врачей на эвтаназию не так просто: пациент проходит множество тестов и собеседований с медиками и психологами. Если больной уже не в состоянии это сделать, необходимо письменное согласие его родственников.

Большой набор услуг

С предложением легализовать эвтаназию пожилых, но здоровых людей выступила группа врачей из компании Exit. Примечательно, что среди авторов инициативы нет граждан младше 70 лет. В течение этого года должна быть сформирована комиссия, которой предстоит изучить комплекс этических, юридических и теологических аспектов, прежде чем принять окончательное решение и начать предоставлять подобные услуги.

Однако уже сейчас известны случаи, когда швейцарские клиники разрешали эвтаназию людям, не страдающим смертельными заболеваниями. Например, 85-летний британский дирижер сэр Эдвард Даунс решил уйти из жизни в одной из клиник Швейцарии вместе с 74-летней супругой, у которой была терминальная стадия рака. Эта история взбудоражила противников эвтаназии. Они стали обвинять клиники и врачей в снижении моральной планки. «Получается, что если ты стар (…) и тебе нелегко, то эвтаназия оправдана. Мужей и жен могут склонить к эвтаназии их партнеры даже в том случае, если те еще могли бы жить и жить», — писала по этому поводу The Times.

Виды эвтаназии

В швейцарском законодательстве даны четкие определения типов эвтаназии. Со стороны врача существует активный и пассивный виды помощи человеку в уходе из жизни. Активная недобровольная эвтаназия (доктор принимает решение без согласия пациента и его родственников) в стране запрещена, она расценивается как умышленное убийство, пусть и в целях облегчения страданий больного, это карается тюремным заключением сроком до пяти лет. Активная добровольная эвтаназия (то есть введение больному по его просьбе лекарств, которые приводят к быстрой и безболезненной смерти), так же, как пассивная (отказ от поддерживающей терапии или отключение пациента от поддерживающих жизнь аппаратов), являются абсолютно легальными.

Клуб самоубийц

В то время как в Швейцарии решают, давать ли добро на эвтаназию пожилым людям, страдающим от депрессии, в европейских странах продолжаются дебаты по поводу того, разрешать ли добровольный уход из жизни при помощи врачей. Импульс этой дискуссии придала недавняя история 40-летнего парализованного итальянского диджея Фабиано Антониани, который на протяжении трех лет вел борьбу с итальянскими властями, добиваясь права на эвтаназию.

Фабиано Антониани на протяжении трех лет вел борьбу с итальянскими властями, добиваясь права на эвтаназию Фото: страница Fabiano Antoniani в Facebook

Слушания по делу мужчины, получившего тяжелые травмы в автомобильной аварии, переносились 11 раз. Антониани обращался за помощью к президенту Серджио Маттарелле, однако и это не помогло. Устав от судебных тяжб, Антониани отправился в Швейцарию. За несколько часов до ухода из жизни он опубликовал в соцсети очередное обращение к итальянскому правительству с критикой правовых норм, запрещающих эвтаназию. Помогавшему Антониани отправиться в Швейцарию активисту Марко Каппато (Marco Cappato) сейчас грозит уголовное преследование.

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В Великобритании, где ассистированный уход из жизни также вне закона, все большую популярность набирают клубы поклонников эвтаназии. На собраниях члены клуба, которым обычно больше 50 лет, планируют поездки в Швейцарию, Бельгию и Нидерланды, где эвтаназия разрешена, или обсуждают способы уйти из жизни, доступные на родной земле. «На присутствующих мужчинах — пиджаки и галстуки, на женщинах — кардиганы пастельных тонов, красивые шарфы. Это мероприятие можно было бы принять за встречу любителей игры в бридж или поклонников классической музыки», — описывает The Guardian заседание одного из британских клубов сторонников эвтаназии.

Не исключено, что в ближайшее время турфирма, организующая поездки в Швейцарию для желающих совершить эвтаназию, появится и в России: в Роспатент уже поступила заявка для регистрации товарного знака. Россияне, страдающие тяжелыми заболеваниями, неоднократно отправлялись в Цюрих, где с помощью врачей осуществляли суицид, однако раньше заниматься бумажной волокитой и оформлением поездки им приходилось самостоятельно. Удастся ли компании зарегистрироваться — пока неясно. В России эвтаназия запрещена, но организация поездки с подобными целями в другую страну не нарушает законы Российской Федерации.