Раскрыто число жертв медбрата-душегуба из Германии

Бывший медбрат Нильс Хегель, приговоренный в 2015 году в Германии к пожизненному заключению, мог быть причастен к убийству 106 человек. Такие выводы были сделаны в ходе расследования, передает The Local.

Ранее 41-летний мужчин был признан виновным в убийстве 90 человек, однако в последнее время стало известно еще о 16 случаях. При этом следователи не исключают, что 106 убитых — еще не окончательная цифра. Так, в ближайшее время в Турции намечена эксгумация трех тел бывших пациентов Хегеля.

«Такое большое число убитых — уникально для истории Германии», — заявил главный следователь Арн Шмидт.

Хегель работал в больнице с 1999 по 2005 год. В феврале 2015-го он попал в тюрьму за убийство двух больных, лежавших в реанимации одном из медучреждений в городе Дельменхорст на севере страны. Его также признали виновным в покушениях на жизнь еще троих человек.

По информации The Local, мужчина признался в том, что сделал порядка 90 пациентам инъекцию с опасной для жизни дозой лекарства. Цель его действий — вернуть к жизни агонизирующих людей, чтобы таким образом получить признание от коллег. Хегель заявил, что чувствовал эйфорию, когда ему удавалось откачивать пациентов, и опустошение в случае провала. При этом каждый раз медработник обещал себе остановиться.