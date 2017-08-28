Немецкого медбрата-душегуба заподозрили в еще 84 убийствах

В Германии медбрата, который отбывает пожизненное заключение за убийства пациентов, подозревается еще в 84 подобных преступлениях. Об этом в понедельник, 28 августа, заявили в немецкой полиции, сообщает The Local.

40-летний Нильс Хогель (Niels Hoegel) попал в тюрьму в феврале 2015 года из-за убийств двух больных, лежавших в отделении интенсивной терапии больницы в городе Дельменхорст на севере страны. Его также признали виновным в покушениях на жизнь еще троих человек.

В правоохранительных органах рассказали, что после эксгумации и анализа останков других пациентов следователи обнаружили доказательства, свидетельствующие еще о 84 убийствах. Если причастность подозреваемого к этим преступлениям подтвердится, то, как пишет издание, он станет «одним из самых страшных серийных убийц в истории Германии».

По информации The Local, мужчина признался в том, что сделал порядка 90 пациентам инъекцию со смертельной дозой лекарства. Цель его действий — вернуть людей к жизни, чтобы вырасти в глазах коллег. Хогель заявил, что чувствовал эйфорию, когда его план имел успех, и опустошение в случае провала. Каждый раз медработник обещал себе остановиться.

После этих признаний полиция и прокуратура создали специальную комиссию, получившую название «Кардио», чтобы изучить другие случаи смерти пациентов. Associated Press уточняет, что были эксгумированы останки людей, лечившихся в двух медуреждениях — в Дельменхорсте и близлежащем Ольденбурге.

По версии полиции, число убийств может быть выше, поскольку некоторые предполагаемые жертвы были кремированы.