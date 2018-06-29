Петербурженка решила угостить ухажера на 50 рублей и убила подругу

Жительницу Санкт-Петербурга отправили в колонию на семь лет за убийство приятельницы в пьяной драке. Поводом для ссоры стали 50 рублей: одна из женщин их попросила, а другая отказала. Об этом сообщает местный портал Neva.Today.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. По версии следствия, осужденная ждала в гости мужчину, но ей нечем было его угостить. Тогда она попробовала занять у подруги 50 рублей, но та не согласилась. Женщина разозлилась и набросилась на знакомую, между ними завязалась драка. В итоге избитая приятельница осталась лежать на земле, а злоумышленница забрала деньги и ушла.

Пострадавшую доставили в больницу, где она умерла через три дня.

Виновницу обвинили в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

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