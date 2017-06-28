Освободившаяся из колонии москвичка в первый же день на воле убила подругу

Московские следователи возбудили уголовное дело против 33-летней жительницы столицы, подозреваемой в убийстве подруги. Об этом в среду, 28 июня, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, 26 июня в квартире одного из жилых домов по улице Ельнинской обвиняемая распивала спиртные напитки со своей подругой. Во время застолья женщины поссорились и одна из них нанесла другой два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Фигурантка дела была осуждена за хранение наркотиков и вышла из колонии на свободу 26 июня.

В ходе расследования женщина призналась в убийстве подруги. Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

13 июня задержали жительницу Тверской области по подозрению в убийстве 83-летнего мужчины. Женщина совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с сожителем. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая обезглавила убитого и выбросила части тела в загон для свиней.

