Новосибирские депутаты предложили запретить собакам лаять

Чиновники в Новосибирской области решили ввести ответственность за шум, который создают домашние животные. Соответствующие поправки в региональный закон о тишине опубликованы на сайте областного заксобрания.

Время, когда собакам и кошкам нельзя лаять и выть, в документе строго регламентировано: это ночные часы (с 22:00 до 07:00 в будни и до 09:00 в выходные) и дневные (с 13:00 до 14:00).

«Возможность введения данной нормы вытекает из требования к владельцам домашних собак и кошек соблюдать общественный порядок, не нарушать тишину и покой граждан, обеспечивать их безопасность при содержании собак и кошек», — указывается в пояснительной записке.

Таким образом, парламентарии решили приравнять шум от зверей к ремонтным работам. Нарушителей предполагается штрафовать на 3 тысячи рублей, должностным лицам грозит наказание в 5 тысяч, а юридическим — 10 тысяч рублей, уточняет «Тайга.инфо».

Законопроект подготовил комитет по государственной политике под руководством единоросса Александра Терепы. Поправки рассмотрят на ближайшей сессии.

Ранее в июле во мнениях по поводу аналогичных запретов не сошлись парламентарии Крыма. После того как Совет министров республики утвердил перечень пород собак, которым нельзя шуметь ночью, вице-премьер полуострова Лариса Опанасюк заявила, что у нее есть собака, которая входит в список и «она не знает, как ей запретить лаять». Глава Крыма Сергей Аксенов поручил внести поправки в постановление, назвав его «глупым».